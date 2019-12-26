Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Благодаря увеличению показателя, большее количество семей сможет претендовать на помощь от государства. Однако, по словам экспертов, эта прибавка поможет россиянам лишь сводить концы с концами. Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
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Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUM16:00

В России повысили зарплаты

Lenta.ru16:07

МРОТ в России увеличится на 7,5% с Нового года

РЕН ТВ16:27

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАСС16:08

Зарплаты россиян вырастут в 2020 году

Владивосток-Новостивчера в 02:05

Через несколько дней зарплаты будут повышены

Общественная служба новостей29 декабря в 04:03

МРОТ повысился на 850 рублей

SakhaNews28 декабря в 18:40
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Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 16:06
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
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Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы

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Shraibikus News 05:31
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Lenta.ru 14:10
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Гаджеты

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Российская газета вчера в 15:18
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
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Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
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Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Хоккей

Президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что поражения «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера отрицательно сказываются на имидже лиги.
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Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
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В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
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Происшествия

Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии

В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 10:54
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В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
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Американским военным запретили использовать TikTok

По словам представителя американской армии Робина Очоа, TikTok считается угрозой для безопасности.
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Кино

Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
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Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х

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Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
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Общество

Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову

Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
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Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака

Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
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Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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