Общество
Газета.RuЭксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен
Благодаря увеличению показателя, большее количество семей сможет претендовать на помощь от государства. Однако, по словам экспертов, эта прибавка поможет россиянам лишь сводить концы с концами. Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
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Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Здоровье
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко за год похудела на 18 килограммов
Отметила Регина Тодоренко в своих итогах за год, что она побывала в семи разных странах за эти 12 месяцев, а также по ее словам, смогла довести отношения с мужем, Владом Топаловым, до идеала.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Гаджеты
Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Гаджеты
Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Хоккей
Президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что поражения «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера отрицательно сказываются на имидже лиги.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
Здоровье
В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори
Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
Происшествия
Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии
В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Политика
Американским военным запретили использовать TikTok
По словам представителя американской армии Робина Очоа, TikTok считается угрозой для безопасности.
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Кино
Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Общество
Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову
Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Происшествия
Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака
Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Спорт
Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА
Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не станет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».