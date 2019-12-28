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NewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января
Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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