Общество

NewInformNewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

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ТАССвчера в 09:06

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

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