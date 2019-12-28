Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

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Происшествия Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии В Эстонии перевернулся автобус с россиянами, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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Гаджеты Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10 Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.

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