Общество
NewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января
Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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Политика
Украинских пленных доставили в пункт обмена
Пленные украинцы доставлены на контрольный пункт въезда-выезд (КПВВ) «Майорский», где будет проходить обмен удерживаемыми лицами.
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В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Происшествия
В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
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Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
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Общество
Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
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Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
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Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком
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Авто
В Сети показали дебютные изображения российского электрокара «Монарх»
Интернет-пользователи социальной Сети «Facebook» обнародовали изображения дебютного электрокара из России.
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Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Хоккей
Россия одержала самую крупную победу над Канадой в истории МЧМ
Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020. Это самая крупная победа россиян над канадцами в истории чемпионатов мира.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Политика
В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности
В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
Футбол
Карпин: перед «Ростовом» не ставится задача выиграть турнир в Катаре
Футболисты "Ростова" не нацеливаются на победу в товарищеском турнире в Катаре, важно, чтобы игроки выполнили запланированный объем работы, заявил главный тренер донской команды Валерий Карпин.
Экономика
Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
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Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
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Мешки с деньгами. Рекорды и антирекорды РПЛ
Можем констатировать, что "Спартак" тратит много, "Зенит" – очень много, наравне с топ-20 в мире, но все остальные в РПЛ ведут себя намного скромнее; • многие клубы живут за счет аренд игроков – "Ростов", "Крылья Советов", "Сочи", "Уфа" или "Урал" никогда не вкладывали в состав большие деньги.
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Стало известно, как курские поликлиники будут работать в праздники
Как рассказала председатель областного комитета здравоохранения Елена Палферова, все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме, поликлиники - по графикам.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия
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Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Происшествия
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 41
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Экономика
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