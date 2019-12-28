Общество

NewInformNewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

Московский Комсомолец03:01

Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 09:54

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАССвчера в 09:06

МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ruвчера в 09:30

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русскомвчера в 09:20

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ruвчера в 10:46

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:01, Ашберн
Политика

Украинских пленных доставили в пункт обмена

Пленные украинцы доставлены на контрольный пункт въезда-выезд (КПВВ) «Майорский», где будет проходить обмен удерживаемыми лицами.
Известия 03:45
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Политика

Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии

Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Российская газета вчера в 10:20
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.
РИА Новости 02:32
Общество

Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Газета.Ru 04:16
Культура

Кристина Асмус сыграла роль школьницы в новом клипе Егора Крида

Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий со съемок нового клипа Егора Крида на композицию Love is, в котором она сыграла роль школьницы.
Народные новости 02:21
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Общество

Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Интерфакс 04:04
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек.
ТАСС 01:56
Авто

В Сети показали дебютные изображения российского электрокара «Монарх»

Интернет-пользователи социальной Сети «Facebook» обнародовали изображения дебютного электрокара из России.
Pnzdrive 27 декабря в 09:01
Хоккей

Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

РБК вчера в 23:45
Политика

Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Вести ФМ 27 декабря в 07:31
Хоккей

Россия одержала самую крупную победу над Канадой в истории МЧМ

Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020. Это самая крупная победа россиян над канадцами в истории чемпионатов мира.
Sports.ru вчера в 15:26
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости вчера в 08:56
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Футбол

Карпин: перед «Ростовом» не ставится задача выиграть турнир в Катаре

Футболисты "Ростова" не нацеливаются на победу в товарищеском турнире в Катаре, важно, чтобы игроки выполнили запланированный объем работы, заявил главный тренер донской команды Валерий Карпин.
РИА Новости 03:41
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

РБК 04:52
Экономика

Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Ведомости 26 декабря в 04:32
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Происшествия

На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие

Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
REGNUM 04:14
Футбол

Мешки с деньгами. Рекорды и антирекорды РПЛ

Можем констатировать, что "Спартак" тратит много, "Зенит" – очень много, наравне с топ-20 в мире, но все остальные в РПЛ ведут себя намного скромнее; • многие клубы живут за счет аренд игроков – "Ростов", "Крылья Советов", "Сочи", "Уфа" или "Урал" никогда не вкладывали в состав большие деньги.
Soccer.ru вчера в 14:16
Здоровье

Стало известно, как курские поликлиники будут работать в праздники

Как рассказала председатель областного комитета здравоохранения Елена Палферова, все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме, поликлиники - по графикам.
Городские известия (г. Курск) 27 декабря в 12:27
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 27 декабря в 04:14
Футбол

Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия

Авторитетный портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние 10 лет.
78.ru 00:12
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Происшествия

На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 41

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
РИА Новости 01:21
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 26 декабря в 05:39
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