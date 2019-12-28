Общество

NewInformNewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

Московский Комсомолец03:01

В Петербурге на 1000 рублей повысили МРОТ

Мегаполис онлайн27 декабря в 11:41

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ruвчера в 10:46

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русскомвчера в 09:20

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАССвчера в 09:06

Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 09:54

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК вчера в 08:32
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Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом

Российская газета 04:29
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Нападающий сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от матча с Россией и рассказал о своих узбекских корнях.
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Время прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек было изменено. Об этом сообщается на сайте театра.
РБК вчера в 19:04
Происшествия

В Свердловской области пропали двое туристов

Интерфакс 04:45
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Армия и оружие

Эксперт рассказал об уникальности гиперзвукового комплекса «Авангард»

Подмосковье Сегодня 27 декабря в 18:14
Политика

Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных по обмену

18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех».
Известия 07:20
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Происшествия

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

РБК 05:43
Общество

Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.
Lenta.ru 07:24
Общество

В столичном регионе предсказали самую холодную декабрьскую ночь

Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в декабре в Москве и Подмосковье.
Известия 06:32
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
РБК 04:52
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
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Спорт

Тур де Ски. Российские лыжники остались без подиума в спринте

В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки "Тур де Ски".
Вести.Ru 07:24
Биатлон

Павлова победила в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке»

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В Эстонии перевернулся автобус с россиянами, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Lenta.ru 03:19
Политика

Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина

Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Вести.Ru 07:53
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек.
ТАСС 01:56
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Вести.Ru 05:24
Общество

Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Интерфакс 04:04
Экономика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА

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В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

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Газета.Ru 00:47
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В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109

В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).
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В Иркутской области при пожаре погибли двое детей

В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
RT на русском 03:32
Общество

В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возращение в аэропорты изолированных помещений для курения.
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Политика

В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газа

В столице Австрии украинская и российская стороны начали подписание документов, связанных с транзитом газа через Украину.
Известия 07:04
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