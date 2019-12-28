Общество
NewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января
Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить2077
Подробнее о событии
Показать все источники
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Хоккей
Форвард США Калиев: «Тренировался у Ларионова, а кумиром был Овечкин»
Нападающий сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от матча с Россией и рассказал о своих узбекских корнях.
Общество
«Современник» изменил время прощания с Галиной Волчек
Время прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек было изменено. Об этом сообщается на сайте театра.
Происшествия
В Свердловской области пропали двое туристов
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Эксперт рассказал об уникальности гиперзвукового комплекса «Авангард»
Политика
Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных по обмену
18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех».
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Общество
Данные пользователей госуслуг утекли в сеть
Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.
Общество
В столичном регионе предсказали самую холодную декабрьскую ночь
Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в декабре в Москве и Подмосковье.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Спорт
Тур де Ски. Российские лыжники остались без подиума в спринте
В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки "Тур де Ски".
Биатлон
Павлова победила в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке»
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии
В Эстонии перевернулся автобус с россиянами, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Общество
Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Экономика
Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Авто
В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109
В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).
Футбол
Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.
Общество
В российские аэропорты разрешили вернуть курилки
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возращение в аэропорты изолированных помещений для курения.
Политика
В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газа
В столице Австрии украинская и российская стороны начали подписание документов, связанных с транзитом газа через Украину.