Общество

NewInformNewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать1425

Подробнее о событии

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАССвчера в 09:06

Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 09:54

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ruвчера в 10:46

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русскомвчера в 09:20

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

Московский Комсомолец03:01

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33

С 1 января владимирцев ждут прибавки к зарплатам и пенсиям

Pro Город Владимир27 декабря в 03:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру 26 декабря в 13:55
Политика

В ДНР выехала к месту обмена автоколонна с украинскими пленными

В ДНР из Западной исправительной колонии в Макеевке выехала автоколонна с украинскими пленными.
Вести.Ru 02:37
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 27 декабря в 21:19
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Политика

Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
RT на русском вчера в 13:53
Хоккей

«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»

РИА Новости вчера в 23:26
Происшествия

Более 30 килограммов наркотиков изъято у жителя Брянска

News.ru 00:56
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Макарова отказалась общаться с ним

Две недели назад бывшая подруга актера Алексея Макарова заявила, что мужчина перестал выплачивать алименты на содержание общей дочери и пропал.
Суть событий 00:59
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Футбол

Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Чемпионат 02:51
Фигурное катание

Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами

RT на русском вчера в 15:26
Общество

В Москве началось прощание с Волчек

В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
РБК 01:28
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин пообещал засудить Малахова

RuNews24.ru 02:48
Общество

В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута»

Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Известия 03:20
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе

Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
Вести.Ru 03:07
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
REGNUM 27 декабря в 08:42
Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
DP.RU 27 декабря в 06:12
Футбол

«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини

Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды.
Чемпионат вчера в 16:06
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 07:46
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Космос

NASA представило космический аппарат «Mars 2020»

REGNUM вчера в 09:48
Происшествия

Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
REGNUM 02:54
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
РБК 01:48
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению

Президент России Владимир Путин обладает большой жаждой к самообучению, рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное