Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".

Общество Путин подписал закон о запрете сжигать необработанный мусор Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, запрещающий сжигать необработанный мусор.

Биатлон Итальянские биатлонисты выиграли масс-старт на Рождественской гонке Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.

Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.