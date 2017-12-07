Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
Футбол
АПЛ. «Эвертон» победил во втором матче при Анчелотти подряд
«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» – 2:1. Это вторая подряд победа мерсисайдцев после прихода Карло Анчелотти.
Шоу-бизнес
Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Армия и оружие
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Общество
Путин подписал закон о запрете сжигать необработанный мусор
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, запрещающий сжигать необработанный мусор.
Происшествия
В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Фигурное катание
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР
Александра Трусова не смогла показать пять четверных прыжков, которые заявила в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Биатлон
Итальянские биатлонисты выиграли масс-старт на Рождественской гонке
Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
Политика
Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Здоровье
Стал известен график работы омских больниц в новогодние праздники
В областном Минздраве рассказали о специальном графике, по которому будут работать медицинские учреждения с 1 по 8 января 2020 года.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Авто
В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Происшествия
Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве
Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
В США пять человек погибли при крушении самолета
Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Хоккей
Чехия уступила Германии на МЧМ. Бокк оформил дубль
Чехи уступили Германии со счетом 3:4. У немцев автором победного гола стал защитник Доминик Бокк.