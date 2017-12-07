Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать988

Подробнее о событии

Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новости09:54

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАСС09:06

МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ru09:30

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русском09:20

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ru10:46

В Петербурге на 1000 рублей повысили МРОТ

Мегаполис онлайнвчера в 11:41

Сенаторы одобрили закон о повышении МРОТ

Архангельские известия25 декабря в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 13:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии

Экспресс газета 06:53
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
ТАСС 08:56
Футбол

АПЛ. «Эвертон» победил во втором матче при Анчелотти подряд

«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» – 2:1. Это вторая подряд победа мерсисайдцев после прихода Карло Анчелотти.
Бомбардир.ру 11:55
Шоу-бизнес

Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
News.ru 04:49
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Происшествия

В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

Газета.Ru 07:46
Политика

Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен

Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
РИА Новости 10:36
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Piter.tv 06:31
Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Авторадио 07:47
Общество

Путин подписал закон о запрете сжигать необработанный мусор

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, запрещающий сжигать необработанный мусор.
ФАН 13:22
Происшествия

В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек

Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.
RT на русском 11:36
Театры

Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра

iReactor вчера в 04:45
Происшествия

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

РИА Новости 00:38
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Фигурное катание

Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР

Александра Трусова не смогла показать пять четверных прыжков, которые заявила в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Российская газета 10:12
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

РБК 12:10
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ вчера в 02:27
Биатлон

Итальянские биатлонисты выиграли масс-старт на Рождественской гонке

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
Известия 13:38
Политика

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты.
Мой Брянск 12:21
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
REGNUM 08:59
Здоровье

Стал известен график работы омских больниц в новогодние праздники

В областном Минздраве рассказали о специальном графике, по которому будут работать медицинские учреждения с 1 по 8 января 2020 года.
РИА СуперОмск вчера в 05:48
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Коммерсантъ 05:38
Авто

В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»

Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Автоновости дня вчера в 09:18
Происшествия

Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве

Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Lenta.ru 13:28
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном

Lisa.ru 08:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Происшествия

В США пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Газета.Ru 12:46
Хоккей

Чехия уступила Германии на МЧМ. Бокк оформил дубль

Чехи уступили Германии со счетом 3:4. У немцев автором победного гола стал защитник Доминик Бокк.
Спорт-Экспресс 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное