Общество
RT на русскомПутин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Политика
В Крыму осудили полет американского БПЛА у границ полуострова
По словам Чегринца, США следует не проводит разведку у границ полуострова, а направит в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД России, передает РИА Новости.
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Политика
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Здоровье
Определены три главных запрета в пище для гипертоников
Как сообщает ToDay News Ufa для людей, страдающих гипертонией, должны попасть под запрет три продукта питания: Продукты с повышенным содержанием соли.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Авто
Pininfarina показала новые гоночные шлемы
Pininfarina и Roux разработали новую линейку шлемов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Космос
Гигантская звезда может вскоре взорваться
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Футбол
Новым главным тренером «Енисея» может стать Красножан
Новым главным тренером «Енисея» может стать Юрий Красножан.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.