Экономика
Газета.RuПутин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Энергетика
Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн, следует из сообщения на сайте компании.
РИА Новости 01:20
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
Тайна «плачущей кристаллами» армянки раскрыта
30.09.19 Раскрыта тайна 22-летней девушки из Армении, которая плакала кристаллами.
Портал Поиск 01:00
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК вчера в 13:33
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.
РИА Новости 01:39
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой.
Российская газета 02:45
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Космос
Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны
Ридус 28 сентября в 05:58
Космос
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
Известия 01:20
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс вчера в 05:00
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Здоровье
Почему помидоры следует употреблять осторожно, рассказали специалисты
Эксперты не рекомендовали слишком налегать на помидоры – в повышенных количествах этот овощ может быть опасен для здоровья.
Южный Федеральный 27 сентября в 23:45
Происшествия
В подмосковном парке надругались над чиновницей из Германии
Главное управление Следственного комитета по Московской области распространило сообщение о том, что 26 сентября в Балашихе, на территории природно-исторического парка, жертвой преступника стала 35-летняя немка, которая возглавляет департамент по работе с компаниями-участницами Российско-Германской внешнеторговой палаты.
Оka.fm вчера в 11:37
Общество
В Нижнекамске покупатели устроили давку из-за дешевых блендеров
Экспресс газета 02:20
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36