Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

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