Экономика
Газета.RuПутин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Гаджеты
Huawei «прокачает» свой сверхпопулярный бюджетный смартфон
Стало известно, что компания Huawei откроет старт продаж обновленной версии популярного смартфона Honor 9X для жителей Китая уже 1 октября.
Ferra 00:59
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Здоровье
Как распознать признаки микроинсульта, рассказали врачи
Главными признаками являются двоение в глазах, а также онемение пальцев рук и ног после пробуждения.
Волгоградская правда 28 сентября в 08:08
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Наследство после смерти Марка Захарова получит его дочь Александра
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика
Трамп хочет встретиться с написавшим жалобу
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хочет встретиться с сотрудником разведки, который написал жалобу из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 02:22
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.
RT на русском 02:02
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Футбол
«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера
Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 28 сентября в 18:55
Политика
Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд
Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд из-за ущерба, нанесенного от санкций.
Газета.Ru 01:34
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Общество
В ГИБДД разрабатывают проект электронных водительских прав
В настоящее время ГИБДД прорабатывает инициативу по внедрению новых водительских прав электронного типа – ими планируется заменить привычный пластик.
Экономика сегодня 02:27
Технологии
Мошенники получают телефоны жертв из баз ГИБДД, Росреестра и парковок
Сегодня, 30 сентября 2019 года, стало известно, что мошенники чаще всего получают номера телефонов будущих жертв из баз данных ГИБДД и Росреестра.
Саминвестор 01:42
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Космос
Илон Маск рассказал о своей ракете Starship
Ранее компания SpaceX уже провела успешные испытания прототипа корабля Starship: аппарат Starhopper поднимался на высоту 150 метров, а после этого совершал вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
Хакасия-Информ вчера в 04:05
Политика
В США предлагают не пускать Россию на Луну
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россию не устроят вторые роли в проекте Gateway, и если Россия не будет участвовать в проекте на равных, то она построит свою окололунную орбитальную станцию — проект может быть реализован в сотрудничестве со странами БРИКС.
Хакасия-Информ вчера в 23:46
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Армия и оружие
Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР
Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
РБК 02:17
Происшествия
Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД
Поезда задерживаются по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги.
Известия 00:51