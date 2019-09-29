Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение акцизов на вина с 2020 года, передает ТАСС. Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Путин подписал закон о повышении акцизов на вина с 2020 года

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