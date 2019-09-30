Экономика
Актуальные НовостиПутин подписал закон о повышении в России с 2020 года акцизов на вина
В 2020 году в России произойдет повышение акцизов на реализуемые в стране вина. Соответствующего содержания закон подписан Владимиром Путиным, о чем стало известно в понедельник, 30 сентября.
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Политика
«Медуза»: члены связанных с властями спортклубов оказывали давление на наблюдателей на выборах в Петербурге
Во время выборов в Петербурге 8 сентября оппозиционных наблюдателей и кандидатов на избирательных участках запугивали и били спортсмены из клубов, связанных с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями.
Новая газета 12:19
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Политика
Медведев назначил нового руководителя Рослесхоза
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Рослесхоза.
Life.ru 10:23
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Здоровье
Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках
По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
Росбалт 07:56
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Экономика
«Магнит» запустил в Краснодаре собственное кондитерское производство
Как заявил присутствовавший на открытии министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это одно из крупнейших кондитерских производств в стране.
Коммерсантъ Краснодар 09:20
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Футбол
В РФС создан департамент по борьбе с договорными матчами
Как сообщает официальный сайт РФС, новый департамент будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попытками влияния на результат, анализом информации от букмекерских компаний и контролем деятельности субъектов футбольного рынка.
RT на русском 12:39
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Здоровье
Младенец-богатырь: в Балашихе родился ребенок весом 5,4 килограмма
Мальчик ростом 58 сантиметров и весом 5,4 килограмма родился в Балашихинском родильном доме.
МИР 24 11:32
Здоровье
В Тамбовской области растёт число заболевших ОРВИ
За истекшую неделю, с 23 по 29 сентября, число заболевших ОРВИ в Тамбовской области возросло на 5,1%. Всего отмечено 5 437 случаев острой респираторной вирусной инфекции.
LifeTambov.ru 10:37
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Гаджеты
Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40
Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.
ГЛАС.RU 10:19
Путешествия
Туристы из России пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды
Российские туристы, проживающие в одном из трехзвездочных отелей в провинции Анталья, пытались вывезти оттуда чемодан еды.
Вести.Ru 12:24
Экономика
Финтех-стартап Revolut начнет работать в России до конца текущего года
Британский финтех-стартап Revolut до конца текущего года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
РБК 10:26
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов 30 сентября
Курс рубля растет к доллару и евро на открытии торгов 30 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ).
Экономика сегодня 03:22
Политика
США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
РИА Новости 10:50
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26