Экономика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяПутин утвердил повышение акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино. Документ обнародован на официальном портале правовой информации. Со следующего года акциз будет составлять 31 рубль за литр и будет расти на один рубль с каждым годом.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

Вино может подорожать на 5-10% из-за повышения акцизов, считает эксперт

РИА Новости06:00

Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

РБК01:03

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

Известиявчера в 18:41

Путин подписал закон об увеличении винных акцизов

Life.ruвчера в 18:52

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

ТАССвчера в 18:19

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Телеканал 360°вчера в 17:34

Путин подписал закон о введении с 2020 года новой системы винных акцизов

ПРАЙМвчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Политика

МИД РФ обвинил США в развязывании «визовой войны»

На вопрос главного редактора издания Армена Оганесаяна, стоят ли Россия и США на пороге «визовой войны», Сергей Рябков ответил, что война уже идет, а развязало ее заокеанское государство.
REGNUM 06:54
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Общество

В центральную Россию вернется почти летнее тепло

На этой неделе в большинстве районов центральной России установится почти по-летнему теплая погода.
Общественное телевидение России 04:44
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие

Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком

Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 03:21
Происшествия

Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
Вести ФМ 07:36
Энергетика

Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

Вести.Ru 05:27
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Происшествия

Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания

Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Хватал за ногу на обеде: Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

Сидевшая по другую сторону от нынешнего британского премьера женщина позже рассказала журналистке, что с ней Борис Джонсон повел себя аналогичным образом.
Телеканал 360° 04:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева откровенно рассказала о ссорах с Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева поделилась информацией о ссорах с хоккеистом Игорем Макаровым.
Дни24 07:05
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Политика

Украина установила сроки достижения критериев для членства в ЕС и НАТО

В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО.
ФАН 07:43
Музыка

Соловьев ответил на критику от Гребенщикова

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru вчера в 03:43
Общество

Губернатор Петербурга Беглов ушел в плановый отпуск

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в плановый отпуск с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба Смольного.
Аргументы и Факты 06:29
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Авто

Прокуратура оставила оренбургских чиновников без иномарки

Как пояснили в региональной прокуратуре, в октябре прошлого года на сайте госзакупок было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку автомобиля «Skoda Kodiaq» стоимостью 1,3 миллиона рублей.
Orenday.ru 02:23
Политика

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Происшествия

Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло

Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой.
Русская Планета 08:16
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

ТАСС вчера в 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное