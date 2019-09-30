Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России.

Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

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