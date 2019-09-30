Экономика

РБКРБКПутин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России.
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Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

РБК01:03

Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

ФАНвчера в 21:37

В России введут новую систему винных акцизов

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:56

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

Известиявчера в 18:41

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

ТАССвчера в 18:19

Путин подписал закон об увеличении винных акцизов

Life.ruвчера в 18:52

Новые акцизы на алкоголь не приведут к росту цен на вино

Туапсинские вести27 сентября в 10:31
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
Политика

«Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ

Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».
REGNUM 00:41
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Космос

Частный космический «грузовик» собрались построить в России

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о перспективах частных космических компаний в России.
Взгляд.ру 00:46
Происшествия

В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник

Студент-первокурсник скончался в Уфе после урока физкультуры. Об этом 29 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан».
REGNUM 01:02
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Технологии

На Урале тестируют суверенный Рунет

Урал стал пилотным проектом данной системы. Как сообщает «Новая газета», необходимое оборудование установили в Екатеринбурге и Тюмени.
MagCity74 28 сентября в 08:17
Политика

Мировые лидеры съезжаются в Париж для прощания с Жаком Шираком

Вести.Ru 00:11
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии

Журналистская правда 28 сентября в 08:15
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
Космос

NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров

Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.
Актуальные Новости 28 сентября в 00:20
Политика

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Футбол

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани.
Чемпионат вчера в 11:19
Политика

Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины

Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Политика

Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 21:42
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

Первый снег выпал в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях

ТАСС вчера в 22:49
Политика

Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными

Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 28 сентября в 12:34
Экономика

В России хотят повысить пенсионный возраст еще на три года

«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для женщин и до 63 лет для мужчин», - рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе» и связал эту инициативу с тем, что первое повышение пенсионного возраста в начале этого года прошло успешно, «без перекрытия федеральных трасс».
В курсе.ру вчера в 23:59
Политика

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета вчера в 16:46
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 28 сентября в 09:26
Политика

Британская оппозиция может начать импичмент против Джонсона

Оппозиционные партии Великобритании могут начать процесс импичмента против премьер-министра Бориса Джонсона.
Народные новости вчера в 16:06
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Гаджеты

Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Единоборства

Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator

На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН вчера в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
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