Экономика
РБКПутин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
Политика
«Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ
Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».
REGNUM 00:41
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Космос
Частный космический «грузовик» собрались построить в России
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о перспективах частных космических компаний в России.
Взгляд.ру 00:46
Происшествия
В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник
Студент-первокурсник скончался в Уфе после урока физкультуры. Об этом 29 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан».
REGNUM 01:02
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Технологии
На Урале тестируют суверенный Рунет
Урал стал пилотным проектом данной системы. Как сообщает «Новая газета», необходимое оборудование установили в Екатеринбурге и Тюмени.
MagCity74 28 сентября в 08:17
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда 28 сентября в 08:15
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
Космос
NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров
Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.
Актуальные Новости 28 сентября в 00:20
Политика
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Футбол
«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче ФНЛ
«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Рубин» в Казани.
Чемпионат вчера в 11:19
Политика
Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины
Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
Известия вчера в 21:04
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 21:42
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Экономика
В России хотят повысить пенсионный возраст еще на три года
«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для женщин и до 63 лет для мужчин», - рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе» и связал эту инициативу с тем, что первое повышение пенсионного возраста в начале этого года прошло успешно, «без перекрытия федеральных трасс».
В курсе.ру вчера в 23:59
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета вчера в 16:46
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 28 сентября в 09:26
Политика
Британская оппозиция может начать импичмент против Джонсона
Оппозиционные партии Великобритании могут начать процесс импичмента против премьер-министра Бориса Джонсона.
Народные новости вчера в 16:06
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Единоборства
Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator
На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН вчера в 04:03