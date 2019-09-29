Экономика

ТАССТАССПутин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об увеличении винных акцизов

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БИЗНЕС Online16:56

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Комсомольская правда17:12

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ПРАЙМ16:15

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Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
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В Госдуму внесут проект бюджета на ближайшие три года

30 сентября в Госдуму внесут проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщает ОТР.
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В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.
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Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, кабинет министров РФ предложил ввести новые правила дифференциации промышленных субсидий, которые дадут возможность компенсировать утилизационный сбор.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
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Городской шум защитил сверчков от паразитов

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Генерал рассказал о возможностях экипировки «Ратник»

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Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
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Курт Волкер со скандалом уходит в отставку

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