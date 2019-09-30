Экономика

ТАССТАССПутин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

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Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель

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Газета.Ru вчера в 15:15
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Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

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Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
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Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
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В России изменились правила приема на работу

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С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
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Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
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На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска

Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
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Появилось видео совместного полета «Охотника» и Су-57

Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшего отечественного ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» в совместном полете с современным истребителем Су-57.
ПолитРоссия 27 сентября в 06:16
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