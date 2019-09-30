Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

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