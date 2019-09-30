Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиПутин подписал закон о повышении в России с 2020 года акцизов на вина

В 2020 году в России произойдет повышение акцизов на реализуемые в стране вина. Соответствующего содержания закон подписан Владимиром Путиным, о чем стало известно в понедельник, 30 сентября.
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В Госдуме прокомментировали повышение с 2020 года акцизов на вина

RT на русском10:19

Путин подписал закон о введении с 2020 года новой системы винных акцизов

ПРАЙМвчера в 16:15

Эксперт рассказал, какое вино подорожает после увеличения акцизов

Life.ru05:52

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

Известиявчера в 18:41

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

ТАССвчера в 18:19

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Телеканал 360°вчера в 17:34

Вино может подорожать на 5-10% из-за повышения акцизов, считает эксперт

РИА Новости06:00
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Футбол

Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Газета.Ru 14:11
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Здоровье

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 17:52
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт 06:02
Космос

Учёный надеется создать космический корабль со сверхсветовой скоростью

Мексиканский учёный Мигель Алькубьерре надеется, что уже в скором будущем удастся создать космический корабль со сверхсветовой скоростью.
HotGeo 07:48
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 13:00
Финансы

Доллару вынесли приговор к 2020 году

"Доллар ослабеет в 2020-м и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", — пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.
РИА Новости 01:00
Музыка

За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

Газета.Ru 15:33
Футбол

Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».
Sport24.ru 15:12
Происшествия

На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока

15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
РЕН ТВ 18:11
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Футбол

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат 14:00
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес

Нарколог объяснил поведение Бочкаревой при задержании с кокаином

РЕН ТВ 15:40
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Технологии

Банки тестируют новый способ приема платежей

Новую систему оплаты уже внедрили учреждения Тинькофф Банк, ФК «Открытие» и Райффайзенбанк, пишут «Известия».
Astera 05:13
Политика

Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Политика

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК 17:00
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Культура

Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»

Народные новости 16:11
Происшествия

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 17:27
Спорт

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Киберспорт

В CS:GO предложили переименовать «террористов»

Michal Blicharz (@mbCARMAC) September 30, 2019 Slasher говорит, что в CS:GO должны переименовать «террорист и контртеррорист» в «защита и нападение».
CyberSport.ru 05:55
Происшествия

Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве

Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.
ТВ Центр 12:27
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