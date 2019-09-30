В 2020 году в России произойдет повышение акцизов на реализуемые в стране вина. Соответствующего содержания закон подписан Владимиром Путиным, о чем стало известно в понедельник, 30 сентября.

Путин подписал закон о повышении в России с 2020 года акцизов на вина

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