Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

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