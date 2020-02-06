Общество
REGNUMПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.
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Общество
Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции
Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Происшествия
Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили
По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Культура
Эвелина Бледанс «пошла против течения»
Шоу-бизнес
Дочь Успенской покинула Россию после скандала
Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»
Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Наука
Приморские биохимики планируют за 5 лет обновить 50% оборудования
В 2019 году институт получил более 72 млн рублей по нацпроекту "Наука", на эти средства удалось обновить около 8% научной аппаратуры, финансирование продолжится в течение пяти лет, сообщил ТАСС заместитель директора института по научным вопросам Олег Черников.
Общество
Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Общество
Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»
Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Политика
Врио главы Чувашии Николаев взялся за реструктуризацию министерств
Врио главы Чувашии использует кадровый потенциал "правительства в изгнании" Другой Указ Олега Николаева, направленный на повышение эффективности работы исполнительных органов, предполагает разукрупнение ряда республиканских министерств и, наоборот, передачу некоторых новых функций существующим министерствам.
Происшествия
На юге ДНР перевернулся автобус, ехавший в Севастополь, есть погибшие
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Общество
Иван Ургант извинился перед Рогозиным за шутку про «Роскосмос»
На канале «Вечерний Ургант» на YouTube вышел фрагмент вчерашней передачи, в которой телеведущий Иван Ургант извиняется перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным за неудачную шутку о наборе космонавтов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Происшествия
Полицейскому, открывшему стрельбу в московском метро, предъявили новое обвинение во взятке
Вечером 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Армия и оружие
Украинские военные используют на Донбассе оружие Российской империи
Отмечается, что данное оружие обрело свою популярность в 80-х годах 19 века.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.