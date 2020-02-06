Общество

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.
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Оплату жилья ребенка включили в алименты

Телеканал 360°вчера в 11:21

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Коммерсантъвчера в 16:29

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

РБКвчера в 13:35

Вице-спикер Госдумы: закон о праве детей на жилье при разводе поможет судам

REGNUM03:02

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газетавчера в 10:36

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новостивчера в 09:55

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАССвчера в 09:53
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Общество

Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции

Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили

По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
RT на русском 05 февраля в 21:12
Экономика

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
РБК вчера в 16:01
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета вчера в 09:09
Культура

Эвелина Бледанс «пошла против течения»

7Дней.ру вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала

Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
VSE42.RU 02:26
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Общество

Группа «Дело» решила сменить руководителя «Трансконтейнера»

Получившая в декабре контроль над «Трансконтейнером» группа «Дело» решила сменить топ-менеджмент этой компании.
РБК 02:08
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 21:20
Наука

Приморские биохимики планируют за 5 лет обновить 50% оборудования

В 2019 году институт получил более 72 млн рублей по нацпроекту "Наука", на эти средства удалось обновить около 8% научной аппаратуры, финансирование продолжится в течение пяти лет, сообщил ТАСС заместитель директора института по научным вопросам Олег Черников.
ТАСС 03 февраля в 19:44
Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК 00:53
Общество

Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»

Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
ТАСС 02:49
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Политика

Врио главы Чувашии Николаев взялся за реструктуризацию министерств

Врио главы Чувашии использует кадровый потенциал "правительства в изгнании" Другой Указ Олега Николаева, направленный на повышение эффективности работы исполнительных органов, предполагает разукрупнение ряда республиканских министерств и, наоборот, передачу некоторых новых функций существующим министерствам.
SM News вчера в 08:24
Происшествия

На юге ДНР перевернулся автобус, ехавший в Севастополь, есть погибшие

REGNUM вчера в 12:44
Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Газета.Ru 01:27
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Общество

Иван Ургант извинился перед Рогозиным за шутку про «Роскосмос»

На канале «Вечерний Ургант» на YouTube вышел фрагмент вчерашней передачи, в которой телеведущий Иван Ургант извиняется перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным за неудачную шутку о наборе космонавтов.
Петербургский дневник вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
Происшествия

Полицейскому, открывшему стрельбу в московском метро, предъявили новое обвинение во взятке

Вечером 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать.
ТАСС вчера в 23:09
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Все про Спорт ру вчера в 02:23
Армия и оружие

Украинские военные используют на Донбассе оружие Российской империи

Отмечается, что данное оружие обрело свою популярность в 80-х годах 19 века.
ГЛАС.RU 02:36
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru вчера в 09:57
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