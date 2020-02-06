Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителя, который после развода живет отдельно от ребенка, оплачивать расходы по обеспечению несовершеннолетнего жильем. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон, который обязывает алиментщиков платить за жилье для детей

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Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.
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