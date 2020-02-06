Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителя, который после развода живет отдельно от ребенка, оплачивать расходы по обеспечению несовершеннолетнего жильем. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

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