Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

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