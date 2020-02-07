Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Эксперт оценила закон о праве детей на жильё при разводе родителей

RT на русском06:14

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газетавчера в 10:36

Крыша над головой: дополнительная гарантия прав детей

REGNUM05:41

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

РБКвчера в 13:35

Оплату жилья ребенка включили в алименты

Телеканал 360°вчера в 11:21

Эксперты прокомментировали закон о праве ребенка на жилье при разводе

РИА Новости03:11

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАССвчера в 09:53
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Вин Дизель намерен разделить «Форсаж 10» на две части

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вынужденную посадку самолёта с российской делегацией и журналистами на борту в Минеральных Водах вместо Сочи, где проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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РИА Новости вчера в 22:59
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.
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Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
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Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
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Ветеран московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Пономарёв высказался, он не понимает, почему Россия должна прогибаться под международный анти-допинговый комитет (ВАДА).
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Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г." - говорится в этой информации.
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