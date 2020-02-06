Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

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Оплату жилья ребенка включили в алименты

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Путин подписал закон, защищающий права ребенка на жилье при разводе родителей

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Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

RT на русском10:30

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

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Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС09:53

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