Общество
RT на русскомПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Я через суд развожусь с женой. Могут ли дети после развода остаться жить со мной?
Галерея Чижовавчера в 05:42
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Общество
В Boeing 737 MAX обнаружена еще одна неполадка
Общество
Путин разрешил звонить родственникам во время задержания полицией
Закон, разрешающий звонить родственникам в случае задержания полицией или причинения телесных повреждений полицейскими, подписал президент России Владимир Путин, говорится в опубликованном 6 февраля документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Эпидемиолог оценил вероятность заразиться коронавирусом в России
Сергей Бобылев / ТАСС Эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что вероятность заражения новым типом коронавируса в России приближается к нулю.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Космос
Обнаружена гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Происшествия
«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess
Круизный центр "Инфофлот", специализирующийся на продаже круизных туров, опровергает сообщение Ассоциации туроператоров (АТОР) о наличии своих туристов на задержанном из-за выявления коронавируса среди пассажиров лайнере Diamond Princess, об этом РИА Новости сообщила пресс-служба компании.
Здоровье
Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
Технологии
В марте YouTube лишится классического дизайна
За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
Общество
Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Космос
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.