Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Общество Путин разрешил звонить родственникам во время задержания полицией Закон, разрешающий звонить родственникам в случае задержания полицией или причинения телесных повреждений полицейскими, подписал президент России Владимир Путин, говорится в опубликованном 6 февраля документе на официальном интернет-портале правовой информации.

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