Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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