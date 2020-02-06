Общество
RT на русскомПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Я через суд развожусь с женой. Могут ли дети после развода остаться жить со мной?
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Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
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Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
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По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
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Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
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В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Армия и оружие
В НАТО пытаются доказать, что войска США в Европе только ради учений
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Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России
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Завершено крупнейшее исследование полного генома рака
Как сообщает Today News Ufa, таким образом ученые хотят не просто предсказать, кто из людей сможет прожить до глубокой старости, но и попробовать предугадать развитие у людей таких серьезных отклонений, как сахарный диабет, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и даже рак.
Общество
В Колумбии умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара
Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался в Колумбии, сообщает RT.