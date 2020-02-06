Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
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Манипуляций не избежать: о праве детей на жильё после развода родителей

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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газетавчера в 10:36

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новостивчера в 09:55

Оплату жилья ребенка включили в алименты

Телеканал 360°вчера в 11:21
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Общество

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Диетолог рассказала о пользе семечек «для красоты»

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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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В конце января пользователи социальных сетей заподозрили певицу и телеведущую Ольгу Бузову в беременности, обратив внимание на ее изменившуюся фигуру.
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В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
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Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
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Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
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Издание Reuters сообщает, что производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить свою платформу для распространения мобильных приложений.
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
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