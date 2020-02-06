Общество
Российская газетаПутин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
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Путин подписал закон о праве несовершеннолетних детей на жилье при разводе родителей
Вести.Ruвчера в 11:01
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