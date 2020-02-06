Общество

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.
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Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

РБК13:35

Оплату жилья ребенка включили в алименты

Телеканал 360°11:21

Путин подписал закон о праве несовершеннолетних детей на жилье при разводе родителей

Вести.Ru11:01

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета10:36

Путин подписал закон, защищающий права ребенка на жилье при разводе родителей

Москва 2410:28

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новости09:55

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС09:53
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