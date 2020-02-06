Общество
REGNUMПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.
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Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевиденье.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Происшествия
Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек
Происшествия
В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Теннис
Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии
ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Наука
Ученые установили, какими были на самом деле динозавры
В материале издания рассказывается о последних открытиях палеонтологов, которые кардинально поменяли предыдущие представления ученых.
Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
Общество
Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке
Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Экономика
Греф оценил влияние последствий коронавируса на экономику
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится длительное время.
Происшествия
Житель Кузбасса сжег своих детей, чтобы не платить алименты
Как выяснили следствие и суд, мужчина решил убить двух малолетних детей, не желая признавать отцовство и платить алименты.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Экономика
Счетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева и Игорь Булатов отмечают первый день рождения сына
Виктория Лопырева и Игорь Булатов отмечают первый день рождения сына Марка Лионеля, появившегося на свет в Майами.
Армия и оружие
Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400
Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Политика
США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»
В Белом доме заявили, что контртеррористическую операцию в Йемене провели по указанию президента США Дональда Трампа.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Футбол
Станислав Черчесов: «Головин имеет определенный статус в „Монако“»
Саша уже имеет там определенный статус.
Общество
Начальник таможни пообещал, что приморцам хватит огурцов и помидоров
Вопрос ограничений ввоза овощей из Китая в Приморье волнует многих жителей края, так как после того, как помидоры, огурцы, перец и другие товары почти полностью пропали с полок магазинов, цены на них возросли в два раза.
Шоу-бизнес
Порноактриса Райли Рид поделилась последствиями своей работы
На своем YouTube-канале американская порнозвезда Райли Рид рассказала своим подписчикам о неприятных последствиях своей профессии.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.