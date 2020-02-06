Общество

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Согласно новой редакции кодекса, родитель, проживающий после развода отдельно от ребёнка, может быть привлечён судом к оплате расходов на обеспечение ребёнка пригодным для постоянного проживания жильём при отсутствии у него такового.
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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

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РИА Новости09:55

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

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