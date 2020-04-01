Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий. Кроме того, избиркомы теперь могут отложить голосование при введении соответствующих режимов.
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Кабмин сможет вводить ЧС, Уимблдон отменен. Главное о коронавирусе за 1 апреля

ТАСС12:27

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

РИА Новости12:17

Путин подписал сегодня ряд законов, которые так или иначе связаны с ситуацией вокруг коронавируса

Эхо Москвы13:01

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Дождь12:49

Путин дал правительству право вводить режим ЧС в стране

Телеканал 360°12:34

Правительство наделили полномочиями вводить режим ЧС

Вести Подмосковьявчера в 04:43

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Lenta.ruвчера в 04:17
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Экономика

Больше половины россиян оказались без сбережений в кризис

Специалисты провели опрос и выяснили, что 63,6% россиян не имеют никаких накоплений, а большинству тех, у кого они все-таки есть, их хватит в случае внезапного увольнения примерно на полгода.
VSE42.RU вчера в 01:39
Экономика

Мишустин: на борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей

"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП)", - сказал глава кабмина.
Газета.Ru 10:43
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости 11:00
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Политика

Путин назвал число россиян на карантине

Путин отметил, что число граждан на карантине - 3,317 млн человек. По словам президента, на самоизоляции находятся 292 740 граждан.
Газета.Ru 12:10
Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Наука

Искусственный интеллект превратил активность мозга в текст

Волга-Медиа вчера в 23:59
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Здоровье

Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса американские больницы не справляются. Здравоохранение США испытывает коллапс, сообщает газета Die Welt.
Рамблер 11:02
Футбол

РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
РБК 12:50
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Здоровье

Несколько петербургских больниц закрыли на карантин

В Петербурге на карантин закрыли городскую больницу святого Георгия, Александровскую и Введенскую больницы, сообщили в комитете по здравоохранению.
Росбалт 11:22
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa 10:46
Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили стадии распространения коронавируса по РФ

Напомним, по последним данным на 1 апреля, в РФ зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом.
Росбалт 12:40
Происшествия

На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению

Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.
Gorod48 05:14
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 13 тысяч человек

Число погибших за сутки от коронавируса в Италии возросло на 727 до 13155, заявил глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:23
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Экономика

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.
ТАСС 13:14
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда 09:11
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