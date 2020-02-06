Общество

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
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Эксперты прокомментировали закон о праве ребенка на жилье при разводе

РИА Новости03:11

О поправках в Семейный кодекс – «Родители погрязнут в судебных спорах?»

REGNUM03:41

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газетавчера в 10:36

Оплату жилья ребенка включили в алименты

Телеканал 360°вчера в 11:21

Путин подписал закон о праве несовершеннолетних детей на жилье при разводе родителей

Вести.Ruвчера в 11:01

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

РБКвчера в 13:35

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАССвчера в 09:53
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика

Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Известия 01:41
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна сменила имидж

Новая жена популярного российского юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, сменила цвет волос.
Sputnik Армения вчера в 22:58
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Шоу-бизнес

В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин

Privet-Rostov.ru 02:16
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Более года назад во время отдыха на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию на велосипеде и сломала челюсть.
Privet-Rostov.ru 04:33
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Келлан Латс сообщил, что у его жены случился выкидыш

В ноябре прошлого Келлан и Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.
Popcornnews.ru 04:01
Происшествия

Рассерженный уборкой снега пожилой мужчина устроил пальбу в Томске

В Томске пожилой мужчина рассердился на уборку снега с крыши, вызвал полицию и устроил пальбу в центре города.
Вести.Ru 02:58
Общество

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Вести.Ru 04:09
Происшествия

В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве погиб при задержании

В Ингушетии обвиняемый в вымогательстве мужчина выпал из окна и разбился при попытке его задержания.
ТАСС 02:57
Общество

Капитализации «Яндекса» предрекли рост на $1,4 млрд из-за закона о ПО

По оценкам экспертов, вклад поискового бизнеса в справедливую стоимость акций компании приведет к тому, что ее капитализация увеличится на $1,44 млрд (на сегодняшний день капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет $15,8 млрд).
РБК 04:20
Происшествия

Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества

В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Lenta.ru вчера в 12:40
Экономика

Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке

По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла в России минимального за всю историю наблюдения значения — 9% годовых против 9,19% в ноябре и 9,4% в октябре.
РБК 05 февраля в 10:24
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 02:04
Хоккей

Сборная РФ по хоккею проиграла Финляндии на Шведских играх

Хоккеисты российской сборной потерпели поражение в матче с командой Финляндии в рамках Шведских игр, этапа Еврохоккейтура.
Национальная служба новостей вчера в 14:12
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Экономика

Минпромторг хочет сократить покупку иностранной радиоэлектроники

Минпромторг России подготовил директиву, предполагающую сокращение закупок иностранной радиоэлектроники российскими государственными компаниями.
УтроNews 03:59
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Космос

«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты

Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Актуальные Новости 05 февраля в 06:05
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева поделилась фото из «70-х»

VSE42.RU 03:12
Спорт

Пять гандболистов навсегда отстранены от выступлений за сборную России

Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика

«Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина

«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
Рамблер 01:17
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
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