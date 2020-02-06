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Спорт Пять гандболистов навсегда отстранены от выступлений за сборную России Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.