Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об установке на смартфоны российского ПО

URA.Ru11:09

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

РИА Новости11:06

Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС10:25

Утвержден запрет на продажу смартфонов без российского «софта»

Российская газета10:43

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

РБК10:58

Путин подписал закон о запрете гаджетов без российского ПО

Газета.Ru10:09

Жизнь без Айфона

Центр политического анализавчера в 05:47
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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

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Рэпер Птаха рассказал, кто крышует наркотрафик в России

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Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Украина.ру 10:38
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
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Лиза Пескова запустила маску с усами отца в Instagram

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Корейский вратарь исполнил «худший аут в истории»

В социальной сети Twitter действие Сын Гю назвали "худшей ошибкой в истории лиги".
РИА Новости вчера в 09:40
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

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РИА Новости 30 ноября в 16:14
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Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс 10:00
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Праздник «Алые паруса» получил гран-при Best Event Awards World

Праздник для выпускников «Алые паруса», который проходит в Санкт-Петербурге, выиграл гран-при конкурса Best Event Awards World, а также завоевал две победы в номинациях «Лучшее музыкальное событие» и «Лучшее агентство в сфере организации праздников».
Аргументы и Факты 30 ноября в 10:42
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Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»

Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
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Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Шоу-бизнес

Дочь-трансгендер Джоли и Питта официально стала Джоном

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Комсомольская правда 11:50
Хоккей

Петербургский СКА нанес поражение ЦСКА в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия вчера в 18:30
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
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Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru 06:41
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Технологии

В ФБР заговорили об опасности взлома умного телевизора

Представители ФБР подчеркнули то, что производители моделей умных телевизоров беспокоятся о безопасности устройства в последнюю очередь.
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Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
ИА Новороссия 03:19
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Транзит Меркурия позволил рассчитать расстояние от Земли до Солнца

Последний транзит Меркурия состоялся 11 ноября 2019 г. Команды исследователей из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO), Чили, и Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO), США, разработали программу наблюдений этого события с целью повторения знаменитого эксперимента, позволившего получить данные для расчета расстояния от Земли до Солнца.
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Газета.Ru 06:15
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

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RT на русском 05:45
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