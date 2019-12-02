Политика
РИА НовостиПутин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.Ведомости10:13
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Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
Политика
В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка
Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственного языка носят русский и украинский языки.
Авто
Компания Chery начала продажи большого кроссовера Jetour X95
Китайский автопроизводитель объявил о начале продаж вместительного кроссовера Jetour X95.
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Происшествия
В Киеве обстреляли депутата, погиб ребенок
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Экономика
SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов
Авто
Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7
Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Фигурное катание
«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при
Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Богомолова не пустили жить с Собчак
Мать Собчак откровенно призналась, что Богомолов попросту не смог вписаться в быт жены.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Политика
Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.
Авто
В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России
Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров устроил пышный праздник для дочери
В воскресенье, 1 декабря, артист устроил роскошный праздник для дочери в Москве в ресторане «Шале Березка».
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Происшествия
Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о минировании
Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево и что в связи с этим сотрудники воздушной гавани усилили меры безопасности.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.