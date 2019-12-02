Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал
 закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Ведомости10:13

Подробнее о событии

Путин подписал закон об установке на смартфоны российского ПО

URA.Ru11:09

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

РИА Новости11:06

Путин подписал закон о запрете гаджетов без российского ПО

Газета.Ru10:09

Путин одобрил установку российского софта на смартфоны

Вести.Ru10:51

Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС10:25

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

РБК10:58

Жизнь без Айфона

Центр политического анализавчера в 05:47
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В Оренбурге обрушился автомобильный мост

BFM.ru 10:59
Общество

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Новый День вчера в 23:17
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Lenta.ru 10:33
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"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
DP.RU 08:33
Культура

Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон

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РИА Новости 10:48
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Волгоградская правда вчера в 06:19
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Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.
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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

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