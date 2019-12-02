Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать705
с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал
 закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Ведомости10:13

Подробнее о событии

Путин подписал закон об установке на смартфоны российского ПО

URA.Ru11:09

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

РИА Новости11:06

Жизнь без Айфона

Центр политического анализавчера в 05:47

Утвержден запрет на продажу смартфонов без российского «софта»

Российская газета10:43

Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС10:25

Путин подписал закон о запрете гаджетов без российского ПО

Газета.Ru10:09

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

РБК10:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика

Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму

Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».
News.ru 14:22
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 10:33
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Происшествия

В киевском кафе произошла перестрелка

В кафе «Баку» в Киеве произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди.
Известия 11:02
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Кино

Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»

По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
VSE42.RU 05:53
Политика

Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины

Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России.
Телеканал 360° вчера в 13:03
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 30 ноября в 03:40
Футбол

Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»

Спорт-Экспресс 14:19
Технологии

Российские операторы связи тестируют идентификацию смартфонов по IMEI

Российские операторы связи «Билайн», «Теле2» и «Мегафон» начали подготовку к введению системы идентификации смартфонов по индивидуальным IMEI-кодам.
iReactor 29 ноября в 13:58
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Авто

Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Авторамблер 10:10
Гаджеты

WSJ: Huawei уже может обходиться без американских чипов

Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, сейчас китайская компания создаёт смартфоны без использования чипов американского происхождения.
3DNews 08:49
Космос

На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров

Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
МИР 24 03:43
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА

Вести.Ru 14:02
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Политика

Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
RuNews24.ru 12:59
Гаджеты

Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден

iXBT.com вчера в 00:34
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Технологии

Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10

Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».
Известия 07:14
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM 11:44
Наука

В России нашли самых северных зауропод

Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Индикатор 10:39
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
Происшествия

Мошенники придумали новый способ похитить деньги с карточки жертвы

Мошенник стоит в очереди к банкомату перед жертвой, а после использования банкомата он уходит и забывает забрать карту из слота.
Интермонитор.ру 29 ноября в 13:49
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное