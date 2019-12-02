с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном портале правовой информации.

Политика Захарова заступилась за права жителей Донбасса Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Шоу-бизнес Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Авто Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые получат Android 10 Около 30 моделей смартфонов Samsung будут обновлены в ближайшее время до Android 10. Об этом сообщает портал SamMobile.

Политика Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.

Общество Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.

Общество В Улан-Удэ приехал глава МВД России На официальном сайте МВД России сообщается, что в ходе своей рабочей поездки в республику Колокольцев встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, проведёт совещание с руководящим составом республиканского МВД, посетит управление МВД России по Улан-Удэ, а также экспертно-криминалистический центр.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Происшествия Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.