Политика
Lenta.ruПутин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном портале правовой информации.
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Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.Ведомости10:13
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Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
В России одобрили многомиллионные штрафы за отказ сотрудничать с ФСБ
За повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки теперь грозит штраф на сумму от 1 до 6 млн рублей.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Общество
75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста
Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
Общество
Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу
Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу.
Здоровье
В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые получат Android 10
Около 30 моделей смартфонов Samsung будут обновлены в ближайшее время до Android 10. Об этом сообщает портал SamMobile.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Общество
Дорогу от Ноглик до Охи открыли для движения и снова закрыли
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Общество
В Улан-Удэ приехал глава МВД России
На официальном сайте МВД России сообщается, что в ходе своей рабочей поездки в республику Колокольцев встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, проведёт совещание с руководящим составом республиканского МВД, посетит управление МВД России по Улан-Удэ, а также экспертно-криминалистический центр.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии
Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В Сети появился тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Общество
Метель и ураганный ветер ожидаются на Сахалине
3 и 4 декабря на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильный снег и ураганный ветер.
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Авто
Стал известен средний возраст легковых автомобилей в России
Средний возраст всех зарегистрированных легковушек в России составляет 13,4 года. У иномарок данный показатель немного ниже – 11,2 года.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.