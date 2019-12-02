Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО). Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство РФ.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал
 закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Ведомости10:13

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Утвержден запрет на продажу смартфонов без российского «софта»

Российская газета10:43

Что означает закон о предустановке российского ПО на гаджеты

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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

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Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС10:25

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Газета.Ru10:09

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IT-Worldвчера в 15:48
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Состоялась премьера военной драмы «Ржев»

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

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Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии выйдут только к концу 2020 года

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Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
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