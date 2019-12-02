Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

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