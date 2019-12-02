Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об установке на смартфоны российского ПО

URA.Ru11:09

Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС10:25

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

РБК10:58

Утвержден запрет на продажу смартфонов без российского «софта»

Российская газета10:43

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

РИА Новости11:06

Путин подписал закон о запрете гаджетов без российского ПО

Газета.Ru10:09

Жизнь без Айфона

Центр политического анализавчера в 05:47
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Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

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Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

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Газета.Ru 11:26
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Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
Коммерсантъ 12:34
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM 11:44
Общество

Мантуров прокомментировал сообщения о подорожании гаджетов

Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию устройств, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 13:13
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Правозащитники ЕР попросили решить проблему с обеспечением лекарствами

Правозащитный центр "Единой России" потребовал от Минздрава и Генпрокуратуры разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом "муковисцидоз", сообщил депутат Госдумы от ЕР Михаил Старшинов.
РИА Новости 07:37
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Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
РБК 04:56
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
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Стало известно, почему «Арсенал» отказался от Аллегри

Стало известно, почему «Арсенал» отказался от идеи пригласить Массимилиано Аллегри на тренерский мостик.
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Трансплантолог Каабак назвал число детей, ожидающих операцию на почках

Каабак и Бабенко — единственные специалисты в России, которые проводили операции по пересадке почки детям с массой тела от шести килограммов.
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Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Происшествия

Пять человек пострадали в Кабардино-Балкарии в результате взрыва газа

Ранее в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле были повреждены две квартиры.
МИР 24 12:41
Политика

В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России

В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
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УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа нанесли поражение московскому ЦСКА в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
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Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
ТАСС 07:24
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Сила Сибири»: когда США начнут возмущаться из-за потери китайского рынка?

Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
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Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
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Дело экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне» передано в суд

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Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
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Космос

Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном

С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
ГЛАС.RU 06:37
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