Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал
 закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Ведомости10:13

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Что означает закон о предустановке российского ПО на гаджеты

RT на русском16:31

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

РИА Новости11:06

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

РБК10:58

Утвержден запрет на продажу смартфонов без российского «софта»

Российская газета10:43

Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС10:25

Путин подписал закон о запрете гаджетов без российского ПО

Газета.Ru10:09

Жизнь без Айфона

Центр политического анализавчера в 05:47
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Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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Проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря во Франции не содержит "прорывных идей".
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Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
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Инфракрасный луч позволил исследовать химию взаимодействия поверхности графена с жидкостями, не разрушая систему.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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Общество

Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
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Экономика

SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов

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Врачи перечислили продукты, которые помогают нормализовать давление при гипертонии.
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Армия и оружие

Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

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В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
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Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
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Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
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Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
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На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
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Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir

Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
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Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ведомости 04:16
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Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум

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Трамп не примет участие в слушаниях по импичменту

В тексте письма утверждается, что президент США Дональд Трамп и его представители не будут участвовать в слушаниях по импичменту.
Pravda.Ru 01:10
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Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс 10:00
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