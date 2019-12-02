Политика
Lenta.ruПутин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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Происшествия
СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Коммерсантъ 01:31
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество
Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Актуальные Новости вчера в 08:32
Происшествия
Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
REGNUM 01:28
Общество
Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»
Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Общество
Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
RT на русском 00:48
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые получат Android 10
Около 30 моделей смартфонов Samsung будут обновлены в ближайшее время до Android 10. Об этом сообщает портал SamMobile.
iReactor 29 ноября в 17:49
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс вчера в 10:00
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
REGNUM 01:19
Технологии
Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство
Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
OAnews вчера в 19:11
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Культура
В сериале «Ведьмак» появится «поддельная Цири»
Британская актриса Виола Преттеджон сыграет «поддельную Цири» в предстоящем сериале «Ведьмак» от Netflix.
REGNUM вчера в 11:49
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru вчера в 12:41
Наука
Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год
МедиаПоток 30 ноября в 07:05
Армия и оружие
Алиханов объяснил версии о захвате Калининградской области
Появляющиеся в зарубежных СМИ статьи о возможном "захвате" Калининградской области странами НАТО пишутся по заказу военно-промышленного комплекса стран – членов альянса.
Труд вчера в 06:45
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Оренбурге
Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
BFM.ru вчера в 13:46
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Общество
Губернатор Челябинской области назначил новых заместителей министров
Заместителем министра образования и науки Челябинской области назначена Елена Сидорчук.
Челябинский обзор 00:22
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Политика
Еврокомиссия требует от Кипра прояснить намерение отозвать «золотые паспорта» у 26 человек
Европейская комиссия потребовала от властей Республики Кипр прояснить обстоятельства, которые вынудили Никосию заявить о намерении отозвать кипрское гражданство у 26 владельцев так называемых золотых паспортов, полученных в обмен на инвестиции.
ТАСС вчера в 14:52
Общество
Проклов день: что запрещено делать 3 декабря
Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Волгоградская правда вчера в 22:22