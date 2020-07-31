Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБКвчера в 11:26

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 07:56

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАССвчера в 08:35

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 08:25

Закон о налоговом маневре в IT-отрасли подписан Путиным

Московский Комсомолецвчера в 08:12

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известиявчера в 07:58

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ruвчера в 08:46
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 03:10
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ 12:29
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
1
Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Политика

Когда отпустят задержанных в Белоруссии россиян. Мнение политолога

Россиян, задержанных в Белоруссии, отпустят после выборов президента республики 9 августа.
URA.Ru 09:35
Шоу-бизнес

22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж

На днях 22-летняя дочь Сергея Бодрова-Младшего, только окончившая ГИТИС, связала себя узами брака с коллегой по цеху.
StarHit.ru 11:00
1
Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Футбол

Леонид Слуцкий: «После возвращения я увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру своей команды в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:28
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
1,3K
Общество

Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова

Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
4
Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
299
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
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Политика

Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Футбол

Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»

Коммерсантъ 06:55
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж

Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com 06:26
10
Происшествия

В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

REGNUM 11:04
2
Происшествия

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com 02:58
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Хоккей

Сезон НХЛ возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли

Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 18:17
Происшествия

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
5
Армия и оружие

США допускают развертывание гиперзвуковых ракет

США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, сообщил начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл.
Вечерний курьер вчера в 15:23
3
Футбол

Арсенал — Челси 0:1 (1-й тайм)

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
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Экономика

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
Evo-rus.com 01:14
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Футбол

Гендиректор ФК «Спартак» опроверг информацию о подписании контракта с Кокориным

Футбольный клуб "Спартак" не подписывал контракт с нападающим Александром Кокориным.
ТАСС Спорт 10:48
Футбол

Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона

Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
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