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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.В источнике
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РБК

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБК31 июля в 11:26
РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости31 июля в 07:56
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАСС31 июля в 08:35
Коммерсантъ

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъ31 июля в 08:25
Комсомольская правда

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правда31 июля в 08:06
Известия

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известия31 июля в 07:58
Lenta.ru

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ru31 июля в 08:46
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирсквчера в 05:40
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ruвчера в 14:51
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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ruвчера в 15:43
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