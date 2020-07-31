Экономика
ИА Красная ВеснаПутин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли
Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.
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Общество
На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара
На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла.
Известия 18:45
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 15:34
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Происшествия
В Челябинской области суд арестовал мужчину, убившего жену из ревности
Эхо Москвы в Челябинске 07:24
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Общество
Масочный режим в Иркутской области продлен по 9 августа
Масочный режим в Иркутской области продлен по 9 августа включительно, сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области.
Наш Север 11:11
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Политика
Глава МИД Армении обвинил Украину в закомплексованности
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обвниил Украину в закомплексованности при восприятии сути конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:59
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Политика
Идею Кравчука о выделении $300 млрд Украине сочли безнадежной
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание первого президента Украины Леонида Кравчука создать специальный фонд, средства из которого направят на восстановление Донбасса.
РЕН ТВ 21:13
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Политика
Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС
В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:52
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России
Стало известно, что в России спрос на электромобили с пробегом значительно вырос на 132%.
ToDay News Ufa 09:47
Политика
Российский газовоз позволит Китаю обойти водную блокаду США
Вероятное обострение разногласий США и Китая может привести к морской блокаде КНР, из-за которой поставки газа в страну обычным способом прервутся, пишет "ПолитЭксперт".
ПолитРоссия 07:41
Армия и оружие
Северный флот получит еще шесть кораблей в 2020 году
Северный флот пополнится в этом году еще шестью боевыми кораблями и катерами, но уже сейчас доля современного оружия составляет более 60%, сообщил командующий Северным флотом, Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости 21:38
Общество
Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости 19:46
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Аккумулятор обладает емкостью 5020 мАч. Стоимость Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ составляет 11 тысяч 990 рублей.
Evo-rus.com 03:18
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Общество
Якутск утонул в дыму лесных пожаров
Как только что сообщили ИА SakhaNews в пресс-службе главы и правительства республики, дым от лесных пожаров, действующих в зоне контроля в Томпонском районе и вдоль реки Алдан, принёс в Якутск северный ветер.
SakhaNews 19:36
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос 02:43
Политика
Трамп обвинил Китай в увеличении числа безработных в США
Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии.
ТАСС 16:35
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32