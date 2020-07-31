Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

Общество В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации. 8

Политика Глава МИД Армении обвинил Украину в закомплексованности Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обвниил Украину в закомплексованности при восприятии сути конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости. 4

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 67

Политика Идею Кравчука о выделении $300 млрд Украине сочли безнадежной Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание первого президента Украины Леонида Кравчука создать специальный фонд, средства из которого направят на восстановление Донбасса. 5

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Политика Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. 5

Политика Российский газовоз позволит Китаю обойти водную блокаду США Вероятное обострение разногласий США и Китая может привести к морской блокаде КНР, из-за которой поставки газа в страну обычным способом прервутся, пишет "ПолитЭксперт". 7

Армия и оружие Северный флот получит еще шесть кораблей в 2020 году Северный флот пополнится в этом году еще шестью боевыми кораблями и катерами, но уже сейчас доля современного оружия составляет более 60%, сообщил командующий Северным флотом, Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Общество Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.

Гаджеты Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России Аккумулятор обладает емкостью 5020 мАч. Стоимость Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ составляет 11 тысяч 990 рублей. 13

Общество Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна. 1K