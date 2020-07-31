Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли
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Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.В источнике
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