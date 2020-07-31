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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.В источнике
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РБК

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБКвчера в 11:26
Lenta.ru

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ruвчера в 08:46
РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 07:56
Коммерсантъ

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 08:25
Комсомольская правда

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правдавчера в 08:06
Известия

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известиявчера в 07:58
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАССвчера в 08:35
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Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.
РИА Новости18:42
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском05:13
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Разработан прибор для управления снами

В Массачусетском технологическом институте разработали прибор, который позволяет управлять снами при помощи специального прибора, который управляется мобильным приложением.
Live24вчера в 03:03
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ04:06
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В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском09:03
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В Азербайджане заявили, что не заинтересованы в конфликте с Арменией

Азербайджан не заинтересован в эскалации напряженности на границе с Арменией, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона», передает 1 августа азербайджанское агентство «Азертадж».
ИА Красная Весна08:02
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