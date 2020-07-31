Экономика
ИА Красная ВеснаПутин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли
Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.
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Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Общество
Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Российские водители получат права нового образца. Начала реализовываться реформа нового дизайна удостоверений .
Политика Сегодня 08:15
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Политика
Владимир Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение с Казахстаном от 2 декабря 2014 года о передаче узла «Балхаш» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении.
News.ru 08:18
Происшествия
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток.
Lenta.ru 10:20
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%
Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 01:23
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
РИА Новости 09:31
Общество
Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году
В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
Экономика
Российские лекарства в аптеках подорожали на четверть
Российские аптеки за первое полугодие 2020-го заработали на розничной продаже лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Lenta.ru 10:11
Экономика
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Здоровье
Врач перечислил первые признаки рака на ранней стадии
Pravda.Ru 06:48
Космос
NASA запустит в атмосферу воздушный шар размером с футбольное поле
МИР 24 29 июля в 03:02
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Футбол
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона
РИА Новости 10:20
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Происшествия
Суд продлил арест основателю проекта «Омбудсмен полиции» до 6 ноября
Дорогомиловский суд Москвы продлил срок ареста основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 6 ноября.
ТАСС 10:06