Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

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