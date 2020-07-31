Экономика

Народные новостиНародные новостиПутин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

В конце июня Путин выступил с инициативой провести налоговый маневр в IT-отрасли страны, бессрочно снизить действующую ставку страховых взносов компаний до 7,6%, а также снизить на 17% ставку налога на прибыль — с 20 до 3%. Предполагается, что соответствующие новации будут введены с 2021 года.
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Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБКвчера в 11:26

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ruвчера в 08:46

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 08:25

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАССвчера в 08:35

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правдавчера в 08:06

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известиявчера в 07:58

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 07:56
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Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
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Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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Ситуация на границе России и Белоруссии напоминает военное положение

Граница между Россией и Белоруссией напоминает ситуацию при военном положении.
Avia.pro 01:29
Экономика

В России резко подорожали яблоки

В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
Lenta.ru 03:46
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
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Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

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Экономика

Из-за падения рубля эксперты рекомендуют покупать определенные вещи

В своих прогнозах по курсу рубля эксперты ссылаются на то, что после дефолта 1998 года именно в августе рубль падал за 22 года 17 раз.
Вечерний курьер 04:45
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Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России

Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51
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Общество

В России за сутки выявили 5,4 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 462 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 03:44
Здоровье

За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек

На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Армия и оружие

Пентагон уличили в заимствовании идей у российской ПВО

Газета.Ru 03:03
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Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани

В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие.
Газета.Ru 04:23
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В Пермском крае за сутки выявили 69 случаев коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 69 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:29
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Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура

RT на русском 30 июля в 17:31
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Армия и оружие

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru 30 июля в 07:13
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Культура

Первая серия мультфильма «Зебра в клеточку» опубликована в Сети

Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала первую серию мультфильма "Зебра в клеточку".
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Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие

В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек.
Газета.Ru 04:10
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В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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