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Общество В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на не согласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru. 2

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Политика Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков. 123

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 902

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Футбол «Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева Три игрока "Спартака" в ближайшее время перейдут на правах аренды в "Химки", информирует источник.

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