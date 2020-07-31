Экономика
Российская газетаПрезидент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний
Владимир Путин подписал закон о "налоговом маневре" для IT-отрасли, сообщается на сайте президента России.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Общество
В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на не согласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru.
РБК вчера в 23:52
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Футбол
ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера
Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
Политика
Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
Lenta.ru 04:22
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 30 июля в 04:39
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Общество
Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат
Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
Футбол
«Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева
Три игрока "Спартака" в ближайшее время перейдут на правах аренды в "Химки", информирует источник.
Soccer.ru вчера в 19:13
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Владельцы СТО заявили, что готовящиеся изменения могут поднять цены на ремонт автомобиля в России в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов из-за этого вырастут с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
Автоновости дня 03:08
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Автоспорт
Марко: Догнать Mercedes очень сложно
Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что доминирование Mercedes может продлиться до 2022-го, когда другие команды получат шанс за счёт перехода на новый регламент.
F1news.ru 02:28
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Шоу-бизнес
Охлобыстин заявил, что адвокат Ефремова «загипнотизировал» актера
Вечерняя Москва 05:27
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
Общество
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23