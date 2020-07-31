Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин подписал закон о проведении налогового маневра в сфере IT

Нововведения в налогообложении ожидают работников IT-отрасли в России, согласно подписанному российским президентом Владимиром Путиным закону. Ставка страховых взносов для компаний в сфере IT снизится почти в два раза и составит 7,6%.
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Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБКвчера в 11:26

Путин снизил налоги для целой отрасли

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Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАССвчера в 08:35

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Коммерсантъвчера в 08:25

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правдавчера в 08:06

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известиявчера в 07:58

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 07:56
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Общество

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
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Режим ЧС ввели в Бурятии в районе поисков пропавшего самолета Ан-2

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Шоу-бизнес

Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами

Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
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Происшествия

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Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август

Напомним, что в июне российские семьи получили по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16-ти лет.
Evo-rus.com 01:09
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

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RT на русском вчера в 18:16
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 30 июля в 11:47
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Общество

Назван уровень загрязнения в районе химзавода под Иркутском

Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах под химическим заводом «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Происшествия

В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

Находившиеся в Ford Kuga водитель 1983 года рождения, его супруга 1984 года рождения и сын 2007 года рождения погибли, дочь 2010 года рождения госпитализирована.
РИА Новости вчера в 10:58
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Футбол

«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги

Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.
Известия вчера в 19:47
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Названа стоимость нового iPhone 12 в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил стоимость новой линейки смартфонов от Apple.
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
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Происшествия

Берлинская полиция сообщила о 12 пострадавших при нападении на банк

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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

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Авто

Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название

Как утверждает издание, после смены поколения кроссовер Mazda CX-5 получит новый индекс: CX-50.
Тарантас Ньюс 30 июля в 04:31
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Происшествия

Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова

РИА Новости вчера в 22:18
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Здоровье

Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту

РИА Новости 00:11
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 30 июля в 12:23
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Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
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Экономика

В России хотят резко повысить траты на развитие экономики

Минфин предложил выделить на развитие российской экономики в следующем году в четыре раза больше денег.
Московский Комсомолец 01:18
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
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Авто

Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России

Японский концерн Toyota сегодня, 31 июля, объявил цены на новый Toyota Highlander для России.
Новые автомобили вчера в 12:08
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Происшествия

На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

РИА Новости вчера в 21:05
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