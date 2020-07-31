Нововведения в налогообложении ожидают работников IT-отрасли в России, согласно подписанному российским президентом Владимиром Путиным закону. Ставка страховых взносов для компаний в сфере IT снизится почти в два раза и составит 7,6%.

Путин подписал закон о проведении налогового маневра в сфере IT

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