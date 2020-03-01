с чего всё началось

Космос Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников MEV-1 был запущен 9 октября 2019 года и с тех пор выполнил ряд орбитальных маневров, чтобы встретиться с IS-901 в 290 км над геосинхронной орбитой.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Общество В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Общество Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Севастополе Севастопольский суд принял решение об объявлении в розыск женщины, которая ушла из инфекционной больницы, где находилась в карантине из-за подозрения на наличие у нее коронавируса, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.

Экономика Путин назвал цены на нефть приемлемыми Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.

Футбол «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.