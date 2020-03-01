Общество
ТАССПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.RT на русском11:02
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Армия и оружие
В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Космос
Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников
MEV-1 был запущен 9 октября 2019 года и с тех пор выполнил ряд орбитальных маневров, чтобы встретиться с IS-901 в 290 км над геосинхронной орбитой.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери
Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Общество
Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Севастополе
Севастопольский суд принял решение об объявлении в розыск женщины, которая ушла из инфекционной больницы, где находилась в карантине из-за подозрения на наличие у нее коронавируса, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Политика
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Экономика
Путин назвал цены на нефть приемлемыми
Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Общество
Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.