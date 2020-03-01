Общество

ТАССТАССПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Согласно закону
, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
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