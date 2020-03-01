Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Закон о расширении программы материнского капитала, который президент Владимир Путин анонсировал 15 января в послании Федеральному собранию, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Российская газета".Новые Известия11:58
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Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло до 34 человек, еще пятеро заболевших скончались.
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Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Армия и оружие
Ливийская армия захватила стратегический плацдарм возле столицы страны
Стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизия полностью контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили в ЛНА 1 марта, передает телеканал Sky News Arabia.
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Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры
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Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
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Армия и оружие
В США показали модель нового гиперзвукового оружия
Военные в США представили макет нового ракетного комплекса, который известен под названием Long Range Hypersonic Weapon – гиперзвуковое оружие дальнего действия.
Армия и оружие