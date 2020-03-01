Общество

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Закон о расширении программы материнского капитала, который президент Владимир Путин анонсировал 15 января в послании Федеральному собранию, опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Российская газета".
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