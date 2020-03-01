с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.

Армия и оружие Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.

Политика Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Армия и оружие Ливийская армия захватила стратегический плацдарм возле столицы страны Стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизия полностью контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили в ЛНА 1 марта, передает телеканал Sky News Arabia.