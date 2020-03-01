Общество
ТАССПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.RT на русском11:02
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Под налог на роскошь подпали новые машины
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Путин ввел звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
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Арендаторы наполняют имеющееся пространство
Хуже могут пойти дела у собственников торговых помещений: несмотря на сохраняющийся высокий спрос, арендаторы становятся разборчивее, а на их выручке может негативно сказаться мораторий на въезд китайских туристов из-за коронавируса.
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Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
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Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
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Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351
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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
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Главного редактора Sputnik Турция освободили
Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.