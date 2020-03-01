с чего всё началось

Армия и оружие Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.

Общество Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.

Происшествия Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.

Политика В МИД РФ сообщили о переговорах Лаврова и Чавушоглу Телефонный разговор провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Экономика Арендаторы наполняют имеющееся пространство Хуже могут пойти дела у собственников торговых помещений: несмотря на сохраняющийся высокий спрос, арендаторы становятся разборчивее, а на их выручке может негативно сказаться мораторий на въезд китайских туристов из-за коронавируса.

Единоборства Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.

Политика Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Происшествия На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

Общество Лувр временно закрылся из-за коронавируса Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.

Общество Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.