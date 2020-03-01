Общество

ТАССТАССПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Согласно закону
, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
RT на русском11:02

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Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

URA.Ru11:02

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Газета.Ru10:03

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС10:12

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

РБК10:11

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Коммерсантъ10:11

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Интерфакс10:10

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

РИА Новости10:27
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
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Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
ТАСС 11:09
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Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
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Интересные факты о съемках культового фильма «Назад в будущее»

Если вы не являетесь поклонником культовой фантастической франшизы «Назад в будущее», то мы просто не знаем, что с вами не так.
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Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
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Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
РИА Новости 11:40
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 28 февраля в 22:40
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия 12:07
Политика

В МИД РФ сообщили о переговорах Лаврова и Чавушоглу

Телефонный разговор провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.
Мой Брянск 09:49
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 28 февраля в 11:01
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Газета.Ru 11:26
Экономика

Арендаторы наполняют имеющееся пространство

Хуже могут пойти дела у собственников торговых помещений: несмотря на сохраняющийся высокий спрос, арендаторы становятся разборчивее, а на их выручке может негативно сказаться мораторий на въезд китайских туристов из-за коронавируса.
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

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Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

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РИА Новости вчера в 04:58
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
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СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф

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Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
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Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

Лувр временно закрылся из-за коронавируса

Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
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Общество

Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351

Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 28 февраля в 10:45
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС вчера в 14:36
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Главного редактора Sputnik Турция освободили

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
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