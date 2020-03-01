Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Документ опубликован на партале правовой инфлрмации. Закон был принят Госдумой 20 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля.
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Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Коммерсантъ10:11

Путин подписал законы о выплате маткапитала за рождение первенца и бесплатном питании для младшеклассников

Новая газета10:18

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

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Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

РИА Новости10:27

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Интерфакс10:10

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Газета.Ru10:03

Один из беднейших депутатов Мордовии рассказал большеигнатовским женщинам о том, как улучшить финансовое положение с помощью маткапитала

Столица Свчера в 11:52
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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:45
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Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

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РИА Новости 06:25
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников

С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
News.ru 10:19
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Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига

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Резцова завоевала серебро в гонке преследования на ЧЕ

В белорусских Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону. Последним видом стала женская гонка преследования на 10 километров.
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Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3 (2-й тайм)

Голландский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Турецкие военные сбили два сирийских самолета

В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.
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В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
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«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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1 марта «Рубин» на стадионе «Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Начало встречи нахначено на 14.00.
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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний, которые проходили в американском штате Техас.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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