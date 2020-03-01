Общество
Газета.RuПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Документ опубликован на партале правовой инфлрмации. Закон был принят Госдумой 20 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля.
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Происшествия
В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о повреждении здания школы в результате обстрела ВСУ
На западе Донецка повреждено здание школы в результате обстрелов, которые были произведены со стороны дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общество
Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников
С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Политика
Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига
Биатлон
Резцова завоевала серебро в гонке преследования на ЧЕ
В белорусских Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону. Последним видом стала женская гонка преследования на 10 километров.
Футбол
Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3 (2-й тайм)
Голландский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).
Футбол
Тренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Политика
Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Единоборства
Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секунд
Дагестанский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев на турнире UFC в Норфолке (штат Вирджиния, США) победил опытного соперника Иона Куцелабу за 38 секунд.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Здоровье
Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет
Американские ученые назвали способ, как самостоятельно продлить себе жизнь.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
Тамбов — Рубин 0:0
1 марта «Рубин» на стадионе «Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Начало встречи нахначено на 14.00.
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний, которые проходили в американском штате Техас.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Происшествия
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $49
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.