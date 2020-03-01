Общество
RT на русскомПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала. 20 февраля соответствующий документ был принят Государственной думой в третьем чтении, а 26 февраля его одобрил Совет Федерации.
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с чего всё началось
Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.RT на русском11:02
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Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Армия и оружие
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Армия и оружие
Турецкая армия изготовилась наступать в Идлибе: Эрдоган попал в тупик
В ночь на 28 февраля последовал виток эскалации в регионе — под удар ВВС Сирии в районе населённого пункта Бехун (юг провинции Идлиб) попало подразделение турецкой армии.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Английской Лиги
1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Авто
Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Происшествия
В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Кино
Тестовые показы фильма «Годзилла против Конга» провели в США
Первые тестовые показы фантастической картины «Годзилла против Конга» прошли в США.
Наука
Культурную эволюцию связали с «социальными сетями»
Европейские антропологи опубликовали в журнале Science Advances статью о первобытных «социальных сетях», которые способствовали культурному и технологическому развитию человечества в последние 300 тыс. лет.
Политика
Лукашенко: Россия принуждает Беларусь к интеграции
Цены на нефть и газ, которые устанавливает Россия для Беларуси являются признаком того, что РФ принуждает РБ к интеграции, заявил беларусский президент Александр Лукашенко.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Наука
Springer Nature и Pleiades подписали новое соглашение о сотрудничестве
Издательства Springer Nature и Pleiades Publishing подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое расширяет возможности пользователей в плане открытого доступа и использования больших данных.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Кино
Фильм «Человек-невидимка» возглавил американский прокат
Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".
Спорт
Во что поиграть + лучшие скидки недели. Wasteland Remastered, DreadOut 2, One Punch Man: A Hero Nobody Knows
One Punch Man: A Hero Nobody Knows Разработчик: Spike Chunsoft Издатель: Bandai Namco Платформы: PC, Xbox One, PS4 А закрывает список самых значимых релизов этой недели One Punch Man: A Hero Nobody Knows — файтинг, основанный на популярном аниме (мы как раз недавно о нём писали).
Общество
Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Общество
Вдова Листьева сравнила с айсбергом версии причин его убийства
За последние 25 лет не раз выдвигались версии убийства Листьева.
Футбол
Реал — Барселона 2:0
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".