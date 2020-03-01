с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала. 20 февраля соответствующий документ был принят Государственной думой в третьем чтении, а 26 февраля его одобрил Совет Федерации.

Транспорт Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».

Армия и оружие Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Происшествия Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.

Игры Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.

Происшествия В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье «По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.

Наука Культурную эволюцию связали с «социальными сетями» Европейские антропологи опубликовали в журнале Science Advances статью о первобытных «социальных сетях», которые способствовали культурному и технологическому развитию человечества в последние 300 тыс. лет.

Политика Лукашенко: Россия принуждает Беларусь к интеграции Цены на нефть и газ, которые устанавливает Россия для Беларуси являются признаком того, что РФ принуждает РБ к интеграции, заявил беларусский президент Александр Лукашенко.

Общество Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.

Наука Springer Nature и Pleiades подписали новое соглашение о сотрудничестве Издательства Springer Nature и Pleiades Publishing подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое расширяет возможности пользователей в плане открытого доступа и использования больших данных.

Общество В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).

Политика Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.