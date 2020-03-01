Общество
RT на русскомПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала. 20 февраля соответствующий документ был принят Государственной думой в третьем чтении, а 26 февраля его одобрил Совет Федерации.
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с чего всё началось
Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.RT на русском11:02
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Политика
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
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Один человек погиб и десять пострадали в ДТП под Владимиром
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Общество
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Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
Единоборства
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Армия и оружие
Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду
Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
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В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
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Общество
Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве
Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Здоровье
Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры
В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Футбол
Сотрудник РФС заболел коронавирусом
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Футбол
«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Футбол
«Аталанта» забила «Лечче» 7 голов
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Общество
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Экономика
Борьба с вирусом ударила по фабрикам
PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Происшествия
У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Футбол
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг
Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
Общество
На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса
Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Армия и оружие