Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала. 20 февраля соответствующий документ был принят Государственной думой в третьем чтении, а 26 февраля его одобрил Совет Федерации.
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Согласно закону
, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
RT на русском11:02

Подробнее о событии

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

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Путин расширил программу маткапитала

Lenta.ru11:30

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

URA.Ru11:02

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

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Один из беднейших депутатов Мордовии рассказал большеигнатовским женщинам о том, как улучшить финансовое положение с помощью маткапитала

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Чита.Ру28 февраля в 07:43
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика

Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
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RT на русском 21:12
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Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

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Политика

Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
РБК 20:42
Армия и оружие

Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду

Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
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Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

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ТАСС 20:23
Общество

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Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
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Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
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В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Оka.fm 13:40
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Сотрудник РФС заболел коронавирусом

По информации Telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза.
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В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

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«Аталанта» забила «Лечче» 7 голов

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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия 19:48
Экономика

Борьба с вирусом ударила по фабрикам

PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта.
Коммерсантъ 17:52
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
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Происшествия

У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

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Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг

Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
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Общество

На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 18:17
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

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