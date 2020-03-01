с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Хоккей Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.

Армия и оружие Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом размещение ЗРК Patriot в Турции Отвечая на вопрос журналистов, говорил ли Трамп с Эрдоганом на тему размещения на границе с Сирией американских зенитных комплексов, американский президент заверил, что обсуждал со своим турецким коллегой много вопросов, в том числе и размещение ЗРК.

Здоровье Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.

Политика Двух журналистов избили в Греции На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.

Экономика Российские банки резко ограничили выдачи кредиток Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Политика Буттиджич вышел из президентской гонки в США Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.

Здоровье Проверить легкие на компьютерных томографах теперь могут холмчане Как сообщают в министерстве здравоохранения Сахалинской области, скрининг рака легкого методом низкодозной компьютерной томографии теперь доступен и жителям Холмского района.

Авто В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.

Общество Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.