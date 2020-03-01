Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.RT на русском11:02
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Экономика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Политика
Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на сайте правительства Забайкалья
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на официальном портале региона.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Хоккей
Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Армия и оружие
Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом размещение ЗРК Patriot в Турции
Отвечая на вопрос журналистов, говорил ли Трамп с Эрдоганом на тему размещения на границе с Сирией американских зенитных комплексов, американский президент заверил, что обсуждал со своим турецким коллегой много вопросов, в том числе и размещение ЗРК.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Культура
Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube
Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье» появился 1 марта на YouTube.
Политика
Двух журналистов избили в Греции
На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Культура
Бату Хасиков рассказал о праздновании Восточного Нового года в Москве
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Происшествия
В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице № 1 в Москве.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Здоровье
Три новых случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Израиле
Позже заражение коронавирусом медики подтвердили у вернувшегося из Италии израильтянина и его жены.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Футбол
Тамбов — Рубин 0:0
Здоровье
Проверить легкие на компьютерных томографах теперь могут холмчане
Как сообщают в министерстве здравоохранения Сахалинской области, скрининг рака легкого методом низкодозной компьютерной томографии теперь доступен и жителям Холмского района.
Авто
В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron
Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.
Общество
Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками
В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Культура
Мадонна расплакалась после падения на своем концерте в Париже
Американская певица Мадонна упала во время своего выступления в Париже со стула и не смогла закончить песню из-за слез.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Энергетика
Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.