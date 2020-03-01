Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно закону
, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
RT на русском11:02

Подробнее о событии

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

РИА Новости15:58

Совфед одобрил продление и расширение программы маткапитала в России

Чита.Ру28 февраля в 07:43

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

URA.Ru11:02

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС10:12

Один из беднейших депутатов Мордовии рассказал большеигнатовским женщинам о том, как улучшить финансовое положение с помощью маткапитала

Столица Свчера в 11:52

На деньги маткапитала разрешили строить жилье на садовом участке

Прецедент-Новосибирсквчера в 05:59

Путин расширил программу маткапитала

Lenta.ru11:30
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Экономика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости 15:39
Общество

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Политика

Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на сайте правительства Забайкалья

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров пропал из списка вице-премьеров на официальном портале региона.
Чита.Ру 03:20
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости 19:30
Хоккей

Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Газета.Ru 28 февраля в 21:41
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Армия и оружие

Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом размещение ЗРК Patriot в Турции

Отвечая на вопрос журналистов, говорил ли Трамп с Эрдоганом на тему размещения на границе с Сирией американских зенитных комплексов, американский президент заверил, что обсуждал со своим турецким коллегой много вопросов, в том числе и размещение ЗРК.
Военное обозрение 03:10
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Комсомольская правда 00:50
Культура

Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube

Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье» появился 1 марта на YouTube.
Zabnews.ru 02:35
Политика

Двух журналистов избили в Греции

На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции.
Газета.Ru 17:18
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
РБК 16:01
Культура

Бату Хасиков рассказал о праздновании Восточного Нового года в Москве

РИА Калмыкия вчера в 12:31
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Происшествия

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

Пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице № 1 в Москве.
РИА Новости 12:07
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru 14:27
Здоровье

Три новых случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Израиле

Позже заражение коронавирусом медики подтвердили у вернувшегося из Италии израильтянина и его жены.
Политика Сегодня 19:09
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Футбол

Тамбов — Рубин 0:0

Газета.Ru 05:43
Здоровье

Проверить легкие на компьютерных томографах теперь могут холмчане

Как сообщают в министерстве здравоохранения Сахалинской области, скрининг рака легкого методом низкодозной компьютерной томографии теперь доступен и жителям Холмского района.
АСТВ 17:59
Авто

В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron

Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.
За рулем Кубань 28 февраля в 23:59
Общество

Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками

В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
Вечерняя Москва 17:23
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс 04:53
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Культура

Мадонна расплакалась после падения на своем концерте в Париже

Американская певица Мадонна упала во время своего выступления в Париже со стула и не смогла закончить песню из-за слез.
iReactor 13:23
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Энергетика

Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
РИА Новости вчера в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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